У БЮТ назвали Семенюк гальмом приватизації

Сьогодні фракція Блоку Юлії Тимошенко наполягатиме на терміновому розгляді Верховною Радою питання про зміну керівництва Фонду державного майна України.

Про це заявив народний депутат від БЮТ, заступник голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації Валерій ПИСАРЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

Політик каже, що таке рішення БЮТ прийняв, керуючись тим, що нормальна діяльність Фонду держмайна – це одна із умов виведення України з фінансово-економічної кризи.

«Одним з антикризових заходів, ухвалених парламентом, є створення стабілізаційного фонду за рахунок приватизаційних коштів. Це означає, що кожна гривня, яка сьогодні зберігається в українських банках, забезпечена, у тому числі, надходженнями від приватизації. Діюче керівництво Фонду є гальмом приватизації в України вже протягом останніх трьох років. Лише протягом 2007-2008 року ФДМУ спромігся недорахувати приблизно 16 млрд. грн., хоча темпи скорочення кількості державного майна не зменшувались. Саме тому БЮТ продовжуватиме наполягати на звільненні Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади та призначенні нового голови ФДМУ», - зазначив ПИСАРЕНКО.

За його словами, до Верховної Ради вже передано звернення Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації про невідповідність керівництва ФДМУ займаній посаді.

«Треба нарешті припинити розбазарювати держмайно у тіньовий спосіб, як це звикли робити останні три роки в цій державній установі», - додав парламентарій.

В.ПИСАРЕНКО заявляє, що БЮТ також наполягатиме на притягненні керівництва ФДМУ до відповідальності за корупційні діяння.

«Відомо, що керівництво ФДМУ причетне до корупційних зловживань та обкрадань мільйонів громадян України. Сьогодні, один із заступників Генерального прокурора покриває комерційний бік діяльності Фонду, забезпечуючи нормальний сон корупціонерів. Але у Фонді держмайна повинні пам’ятати, що строк притягнення до кримінальної відповідальності по такій категорії справ складає не один рік, і можливо, вже наступне керівництво Генеральної прокуратури доведе всі справи до кінця», - вважає депутат.

Як повідомляв УНІАН, учора, 10 листопада, лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявив, що фракція вимагає цього тижня розглянути у Верховній Раді питання щодо звільнення В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ.

В той же час І.КИРИЛЕНКО наголосив, що мова поки що йде лише про звільнення голови Фонду держмайна, а питання про призначення нового керівника цього відомства потребує додаткових консультацій.

У свою чергу, перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що фракція Партії регіонів не голосуватиме за питання відставки В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ.