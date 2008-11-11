Обіцяна сенсація від СБУ: корупційний скандал на 60 мільйонів

Служба безпеки України викрила факт розкрадання у цьому році 60 млн. грн. бюджетних коштів посадовцями Міністерства праці та соціальної політики України під час закупівлі 18,5 тис. інвалідних візків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві на позачерговому засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, встановлено, що з ціни за кожен закуплений візок присвоювалося по 2 тис. грн.

У зв’язку з цим В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що СБУ звертається до громадських та інших організацій, які займаються захистом прав інвалідів, повідомляти про відомі їм протиправні дії державних службовців та установ, які повинні опікуватися проблемами інвалідів.