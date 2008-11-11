У БЮТ підозрюють, що Ющенко змовився з Януковичем і здав Яценюка

Порушення питання про можливу відставку голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА є змовою між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і лідером фракції Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні в інтерв’ю журналістам висловив перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

«Це змова між Президентом і Януковичем», - сказав він.

А.КОЖЕМ’ЯКІН зазначив, що фракція НУ-НС є командою Президента і голосує за певні питання тільки з його дозволу.

«Те, що ми зараз побачили, є зрадою ЯЦЕНЮКА фракцією НУ-НС за підтримки вищого керівництва країни», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні фракція Партії регіонів порушила питання про включення до порядку денного проекту постанови щодо звільнення А.ЯЦЕНЮКА з посади голови ВР. Це питання вдалося включити до порядку денного з другої спроби. Крім фракцій Партії регіонів, КПУ і блоку Литвина, за таке рішення голосували також депутати фракції НУ-НС.