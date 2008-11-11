У Яценюка вимагають відповіді, навіщо він так «шуткує» з Радою

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вимагає розпочати процедуру голосування щодо його відставки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на початку вечірнього пленарного засідання парламенту.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що вимагає для цього зібрати засідання лічильної комісії ВР.

За словами голова ВР, якщо це не хоче робити голова лічильної комісії Микола ШЕРШУН, то засідання має зібрати його перший заступник.

При цьому він зауважив, що якщо не буде вотуму довіри з цього питання, то його треба закрити.

У свою чергу, перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ наголосив, що Партія регіонів вимагає поставити на голосування постанову про зміну способу голосування – не таємним шляхом, а відкритим, за допомогою карток.

При цьому він зауважив, що якщо голова ВР не хоче іти у відставку, то він повинен відкликати свою заяву.

«Тоді ми вже в інший спосіб будемо вирішувати, що робити з таким головою, який так шуткує з парламентом», - сказав О.ЄФРЕМОВ.