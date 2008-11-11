Яценюк каже, що регіоналам вдалося його здивувати

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК спростовує заяви про нелегітимність процедури сьогоднішнього таємного голосування за його звільнення з займаної посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

За словами спікера, це більше політична, а не юридична дискусія.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що «якщо є 226 голосів, то вони є», додавши, що напевно у ініціаторів голосування просто немає реальних голосів на підтримку своєї пропозиції.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, він був здивований позицією тих фракцій, які ініціювали голосування, однак самі ж не взяли у ньому участь.

Разом з тим спікер вважає, що це питання не буде зняте з порядку денного роботи парламенту. Він закликав ініціаторів його звільнення вирішити це питання виключно законним способом відповідно до регламенту Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні фракція Партії регіонів порушила питання про включення до порядку денного проекту постанови про звільнення А.ЯЦЕНЮКА з посади голови ВР. Це питання вдалося включити до порядку денного з другої спроби. Окрім фракцій Партії регіонів, КПУ і блоку Литвина, за таке рішення голосували депутати фракції НУ-НС.

Також представники фракції Партії регіонів зареєстрували проект постанови про зміну процедури голосування за відставку голови ВР. Зокрема, вони пропонували голосувати не поіменними бюлетенями, а шляхом звичайного голосування за допомогою системи «Рада».

Однак голосування проходило за допомогою бюлетенів. Лічильна комісія ВР визнала голосування таким, що не відбулося, тому що у ньому взяла недостатня кількість депутатів.