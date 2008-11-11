Перший Світовий конгрес кримських татар відбудеться в травні

Перший Світовий конгрес кримських татар пройде в травні 2009 року. Таке рішення було ухвалене в Сімферополі, в ході засідання організаційного комітету з підготовки і проведення конгресу, повідомили УНІАН у прес-службі кримськотатарського Меджлісу.

Бажання скликати Світовий конгрес в травні 2009 року – в дні проведення в Криму меморіальних заходів, приурочених до 65-х роковин депортації кримських татар, – висловили представники ряду кримськотатарських організацій діаспори.

Рішення про проведення конгресу в 2009 році також було ухвалене «з урахуванням ряду міжнародних чинників і особливостей суспільно-політичної ситуації в Україні».

«Світовий конгрес кримських татар, зібравшись в Криму напередодні проведення приурочених до 65-ї річниці депортації меморіальних заходів, сприятиме максимальному досягненню очікуваної від форуму мети і завдань», - говориться в повідомленні Меджлісу.

Як повідомляв УНІАН, рішення про проведення Всесвітнього конгресу було ухвалене в грудні 2007 року на Курултаї (національному з`їзді) кримських татар.

Очікувалося, що конгрес кримських татар пройде 2008 року.

Зараз населення Криму становить більше 1,9 млн. чоловік, з них близько 13% - кримські татари.