Відставка Яценюка - інтрига триває

У Верховній Раді сьогодні продовжиться боротьба за спікерське крісло. Регіонали пообіцяли ще раз ініціювати розгляд питання про зняття спікера. Напередодні депутати намагалися відправити у відставку Арсенія Яценюка.

Голосували не картками, а бюлетенями, як цього вимагали нашоукраїнці та бютівці. Рахункова комісія визнала голосування недійсним. У ньому взяли участь всього 108 депутатів замість необхідних 226.

Та інтрига триватиме. Якщо регіонали, комуністи, литвинівці і представники "Єдиного центру", що у складі НУ-НС, все ж проголосують картками у залі, то зможуть набрати достатню кількість голосів за відставку спікера.

Нагадаємо, сам Яценюк заяву на звільнення подав ще два місяці тому, одразу після розвалу коаліції.

ICTV