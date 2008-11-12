Відставка Яценюка - інтрига триває

08:02, 12 листопада 2008
Політика
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Учора голосів не вистачило, а сьогодні?

У Верховній Раді сьогодні продовжиться боротьба за спікерське крісло. Регіонали пообіцяли ще раз ініціювати розгляд питання про зняття спікера. Напередодні депутати намагалися відправити у відставку Арсенія Яценюка.

Голосували не картками, а бюлетенями, як цього вимагали нашоукраїнці та бютівці. Рахункова комісія визнала голосування недійсним. У ньому взяли участь всього 108 депутатів замість необхідних 226.

Та інтрига триватиме. Якщо регіонали, комуністи, литвинівці і представники "Єдиного центру", що у складі НУ-НС, все ж проголосують картками у залі, то зможуть набрати достатню кількість голосів за відставку спікера.

Нагадаємо, сам Яценюк заяву на звільнення подав ще два місяці тому, одразу після розвалу коаліції.

ICTV

 

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