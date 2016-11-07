Мільйони доларів готівки можновладців та зубожіння населення: НАБУ показало контрастний ролик про корупцію в Україні (відео)
18:54, 07 листопада 2016Політика
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НАБУ показало ролик про корупцію в Україні, створений за підтримки Консультативної місії ЄС в Україні.
Боротьба з корупцією стосується кожного, наголосили в НАБУ / REUTERS
Про це йдеться на сторінці Національного антикорупційного бюро України у Facebook.
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"Корупція - це не лише мільйони доларів готівки у кабінетах та приватних будинках можновладців. Боротьба з корупцією стосується кожного", - йдеться у відео.
Раніше НАБУ розпочало перевірки електронних декларацій посадовців, які задекларували великі суми готівки, на предмет корупції.
"Ми не можемо пройти осторонь «топ двадцятки» - як це було названо у засобах масової інформації – «любителів кешу». Тому ми також, в принципі, почали це перевіряти", - наголосив директор НАБУ Ситник.
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