Мільйони доларів готівки можновладців та зубожіння населення: НАБУ показало контрастний ролик про корупцію в Україні (відео)

Про це йдеться на сторінці Національного антикорупційного бюро України у Facebook.

Читайте такожУ НАЗК розповіли, коли можна очікувати перші кримінальні провадження за незаконні збагачення чиновників

"Корупція - це не лише мільйони доларів готівки у кабінетах та приватних будинках можновладців. Боротьба з корупцією стосується кожного", - йдеться у відео.

Раніше НАБУ розпочало перевірки електронних декларацій посадовців, які задекларували великі суми готівки, на предмет корупції.

"Ми не можемо пройти осторонь «топ двадцятки» - як це було названо у засобах масової інформації – «любителів кешу». Тому ми також, в принципі, почали це перевіряти", - наголосив директор НАБУ Ситник.