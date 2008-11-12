Ющенко проведе велику антикризову нараду
09:15, 12 листопада 2008Політика
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Запрошено всіх-всіх-всіх
Сьогодні, 12 листопада, Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе загальнонаціональну антикризову нараду.
Як повідомляє прес-служба глави держави, на нараду буде запрошено голову Верховної Ради, лідерів парламентських фракцій, прем`єр-міністра України, ключових урядових міністрів, голів обласних державних адміністрацій, лідерів місцевого самоврядування, керівників промислових підприємств, науковців, експертів з фінансово-економічних питань.
Завдання наради – скоординувати зусилля всіх інституцій, спроможних прискорити процес розв`язання кризи, узгодити державний курс, спрямований на подолання наслідків кризи.
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