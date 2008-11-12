Шуфрич: бійка у ВР закінчилася «дружнім рукостисканням»
Депутат повторень не хоче
Народний депутат від парламентської фракції Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ стверджує, що інцидент між депутатами ПР та БЮТ під час спроб пошкодити систему для голосування “Рада” був швидкоплинним і закінчився товариським потисканням рук.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.ШУФРИЧ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи події, що відбувалися в апаратній системи “Рада”.
“Розмова була справедлива, але я б сказав товариська… інцидент був відразу вичерпаний дружнім рукостисканням», - сказав Н.ШУФРИЧ.
При цьому він висловив сподівання, що у майбутньому навряд чи є доцільність намагатися пошкодити роботу системи «Рада». «Я б хотів, щоб ці інциденти ніколи не повторювалися», - сказав Н.ШУФРИЧ.