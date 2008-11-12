Шуфрич: бійка у ВР закінчилася «дружнім рукостисканням»

Народний депутат від парламентської фракції Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ стверджує, що інцидент між депутатами ПР та БЮТ під час спроб пошкодити систему для голосування “Рада” був швидкоплинним і закінчився товариським потисканням рук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.ШУФРИЧ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи події, що відбувалися в апаратній системи “Рада”.

“Розмова була справедлива, але я б сказав товариська… інцидент був відразу вичерпаний дружнім рукостисканням», - сказав Н.ШУФРИЧ.

При цьому він висловив сподівання, що у майбутньому навряд чи є доцільність намагатися пошкодити роботу системи «Рада». «Я б хотів, щоб ці інциденти ніколи не повторювалися», - сказав Н.ШУФРИЧ.