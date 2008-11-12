Яценюк не піде сьогодні до Ющенка, бо хоче речі перенести

Арсеній ЯЦЕНЮК, якого сьогодні було звільнено з посади голови Верховної Ради, не збирається сьогодні брати участь у нараді у Президента щодо антикризових заходів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні журналістам після голосування про його відставку.

«Трохи маю роботи. Хочу речі перенести», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він запевнив, що в парламенті в нього вже є робочий кабінет, куди він переїде.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 листопада, ВР звільнила А.ЯЦЕНЮКА з посади голови парламенту. Підтримали відставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатів від фракції Партії регіонів, 1 – від БЮТ, 10 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 27 – від КПУ та 20 - від Блоку Литвина.

Голосування проводилося за допомогою системи «Рада», а не таємним голосуванням бюлетенями, як це передбачено Регламентом.

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе загальнонаціональну антикризову нараду. На нараду запрошено голову Верховної Ради, лідерів парламентських фракцій, прем`єр-міністра України, ключових урядових міністрів, голів обласних державних адміністрацій, лідерів місцевого самоврядування, керівників промислових підприємств, науковців, експертів.