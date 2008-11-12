Нардепи не валили Промінвестбанк - Медведько

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО стверджує, що народний депутат Олександр ШЕПЕЛЄВ не причетний до ситуації навколо «Промінвестбанку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Генпрокурор заявив сьогодні, виступаючи у Верховній Раді.

Зокрема, коментуючи заяви СБУ щодо причетності народного депутата до нібито рейдерського захоплення банку, Генпрокурор сказав: «На сьогодні не підтверджений факт причетності народного депутата до вказаних дій».