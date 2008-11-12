Нардепи не валили Промінвестбанк - Медведько
15:22, 12 листопада 2008Політика
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Генпрокурор коментує заяви СБУ
Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО стверджує, що народний депутат Олександр ШЕПЕЛЄВ не причетний до ситуації навколо «Промінвестбанку».
Як передає кореспондент УНІАН, про це Генпрокурор заявив сьогодні, виступаючи у Верховній Раді.
Зокрема, коментуючи заяви СБУ щодо причетності народного депутата до нібито рейдерського захоплення банку, Генпрокурор сказав: «На сьогодні не підтверджений факт причетності народного депутата до вказаних дій».
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