Через кризу на ринку алкоголю росіяни масово отруюються сурогатом: у Бєлгородській області вже 358 людей отруїлися сурогатним алкоголем, 10 з них померли, повідомляє News.ru.

Хвиля отруєнь сурогатним алкоголем прокотилася Центральною Росією. Випадки масової госпіталізації отруєння спостерігаються в декількох областях Центральної Росії – в Петербурзі, Тверській, Воронезькій, Бєлгородській, Нижньогородській областях, Татарстані.

Масові отруєння алкоголем пов`язані з тим, що з прилавків магазинів повністю зник якісний алкоголь після того, як розпочалася війна Росспоживнагляду з молдавськими і грузинськими винами, відзначають російські ЗМІ.

За інформацією ІТАР-ТАСС, у Бєлгородській області за ніч лікарні поповнилися ще двадцятьма потерпілими. Кількість померлих з початку масового отруєння сягла 10, повідомили сьогодні в оперативному штабі обласного управління МНС.

Украй тривожним залишається становище в Старому Осколі, де в лікарнях перебуває 336 людей з діагнозом "токсичний гепатит", і де від "паленої" горілки померли вже дев’ять людей.

За словами голови міста і району Миколи ШЕВЧЕНКА, "шахраї в повному обсягу скористалися тим, що горілчані монополісти різко напружили ціни на свою продукцію, і пустили в активний оборот відносно дешеву суміш, яка містить спирт".

Як повідомили в Раді безпеки області, розпорядженням губернатора створено обласний оперативний штаб, у завдання якого входить координація дій із захисту здоров`я громадян і припинення підпільного виробництва продукції, яка містить спирт . До сьогодні за фактом масового отруєння людей в Старому Осколі і Губкиному прокуратура порушила 11 кримінальних справ.

Наприкінці серпня – початку вересня аналогічна хвиля отруєнь була зафіксована в Тверській області. Там було госпіталізовано більш як 200 людей, 11 з них уже померли.

За даними МВС Росії, від отруєння сурогатним алкоголем у країні щорічно вмирають близько 42 тис. людей. А після зникнення з прилавків якісного алкоголю експерти прогнозують збільшення смертності, мінімум, в 1,5 раза.

При цьому російські ЗМІ відзначають, що, «розправившись з напоями з Грузії і Молдови і суттєво обмеживши їх імпорт», Росспоживнагляд почав перевірку якості вин виробництва України і Китаю.

Як заявив головний державний санітарний лікар Росії і керівник служби Геннадій ОНИЩЕНКО, "в рамках розпочатої роботи з контролю за якістю вин виробництва Грузії і Молдови, що заміщують сьогодні на російському алкогольному ринку рідини, що містять спирт , відібрано зразки вин виробництва Китаю і України. Із 45 зразків українського вина два не відповідали показникам безпеки людини, 11 не відповідали вимогам за органолептичними даними (смак, аромат, колір). З восьми зразків китайських вин вимогам, що пред`являються, не відповідали п`ять зразків". За словами Г.ОНИЩЕНКА, "партії вин, з яких відібрано зразки, які показали некондиційність продукції, заборонено до реалізації. До власників зазначеної продукції застосовано адміністративні санкції".