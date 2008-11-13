Ющенко і Тимошенко візьмуть участь у ІХ з'їзді суддів

06:35, 13 листопада 2008
Політика
814 0

Про це повідомили їх прес-служби

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у роботі ІХ з`їзду суддів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО також візьме участь у роботі IX з’їзду суддів України.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Початок роботи з’їзду - о 10:00.

Місце проведення: Міжнародний центр культури та мистецтв України (вул. Інститутська, 1).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter