Ющенко і Тимошенко візьмуть участь у ІХ з'їзді суддів

Про це повідомили їх прес-служби

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у роботі ІХ з`їзду суддів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави. Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО також візьме участь у роботі IX з’їзду суддів України. Про це повідомляє Урядовий портал. Початок роботи з’їзду - о 10:00. Місце проведення: Міжнародний центр культури та мистецтв України (вул. Інститутська, 1).

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