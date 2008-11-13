Ющенко і Тимошенко візьмуть участь у ІХ з'їзді суддів
06:35, 13 листопада 2008Політика
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Про це повідомили їх прес-служби
Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у роботі ІХ з`їзду суддів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО також візьме участь у роботі IX з’їзду суддів України.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Початок роботи з’їзду - о 10:00.
Місце проведення: Міжнародний центр культури та мистецтв України (вул. Інститутська, 1).
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