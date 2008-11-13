УСелДП знає, яка терапія потрібна фінансово-економічній системі

Українським експортно зорієнтованим підприємствам необхідні пільгові державні кредити та відкриття внутрішніх ринків збуту. Саме такі заходи дозволять підтримати реальний сектор економіки в нинішніх кризових умовах. Про це лідер Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський говорив із керівниками провідних підприємств Сімферополя у ході робочої поїздки по Автономній Республіці Крим. Головний лейтмотив розмови – держава в умовах світової економічної кризи не має стояти осторонь та зобов`язана підтримати бізнес.

«Сьогодні підприємства ще балансують, жевріють, але вже відчувається затримка заробітної плати. Поки керівники все-таки примудряються виплачувати її, нехай і у 2-3 заходи. Багато сімферопольських підприємств, які тримали свої кошти у «Промінвестбанку», взагалі опинилися у скрутному становищі. Але те, що сьогодні відбувається з банками, це квіточки, порівняно з тим, що вже найближчими місяцями чекає на реальний сектор економіки», - зазначив під час зустрічі генеральний директор заводу «Селма» Григорій Павленко.

У свою чергу, Голова УСелДП пообіцяв вже найближчими днями порушити питання підтримки реального сектору економіки на найвищому рівні. «Державі потрібно послаблювати пільговий прес, адже криза виробництва може викликати масове безробіття. Це, в свою чергу, спричинить кризу споживання, за якою може піти на дно вся українська економіка. Ми знаємо, яка терапія потрібна фінансово-економічній системі. Але для цього керувати країною мають не політики-популісти, а професіонали», - зауважив Андрієвський.