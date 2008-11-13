Регіонали кажуть, що Тимошенко залишила всіх біля розбитого корита

У Партії регіонів заявляють, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО як посадова особа повинна понести персональну відповідальність за свідоме приховування реального стану речей, реальної ситуації в країні та “злочинну бездіяльність”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів, коментуючи вчорашню заяву Ю.ТИМОШЕНКО про те, що вона свідомо замовчувала факт наближення економічної кризи в Україні.

“Регіонали” підкреслюють, що Ю.ТИМОШЕНКО свідомо залишила громадян України незахищеними перед загрозами кризи.

“Уряд знав про виклики і нічого, абсолютно нічого не зробив для їх мінімізації. Більше того – були проігноровані намагання опозиції затвердити національний план, національну програму захисту людей від кризи, про що опозиція публічно заявляла у липні цього року, коли ставила на порядок денний питання про відставку уряду ТИМОШЕНКО за популістську політику і за те, що цей уряд не бачить і не розуміє загроз, які постають перед країною і не готує державу та громадян до захисту від цих загроз”, йдеться у заяві прес-служби Партії регіонів.

Також, за словами авторів заяви, “ТИМОШЕНКО ще раз продемонструвала, що свідомо обманює народ. Вона ще раз довела, що її словам не можна вірити”.

“Вона вперше так відверто і публічно зізналася у власній брехні. Мільйони українців, які багато місяців слухали по телебаченню запевнення ТИМОШЕНКО про абсолютно рекордні темпи розвитку економіки, про блискучі перспективи для кожного в ідеальній країні, яку вона будує, виявилися обдуреними. Їх залишили біля розбитого корита сподівань”, - підкреслюється в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що відсутність передчасних заяв уряду про кризу дозволила запобігти масовій паніці в країні.

«Чому я як прем`єр-міністр і всі члени уряду так довго не говорили про кризу? Якби я зробила це публічно 4 місяці тому, можливо, криза наступила б на 4 місяці раніше, тому що коли влада починає говорити про кризу, а не робить тихо те, що повинна робити, то це нарощує панічні настрої і піднімає ті проблеми, які насправді без паніки не виникають», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.