Новий голова Одеської ОДА буде визначений через публічний конкурс - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман журналістам у Херсоні.

«Була заява Михеіла Саакашвілі про те, що він подає у відставку. Ця заява не потребує звіту і я, фактично, сам добре розумію стан справ в Одеській області», - нагадав він.

«Уряд вчора виконав свою формальну функцію, як це ми робимо завжди – ми погодили цю заяву, і далі вчора вийшов указ президента про звільнення Михеіла Саакашвілі з посади голови Одеської облдержадміністрації», - додав Гройсман.

«Кандидатури тепер мають визначатись через публічний конкурс, фактично, потенційно сьогодні кожна людина, коли президент оголосить конкурс, тому що це номенклатура саме президента, зможе подати свою кандидатуру на посаду голови обласної державної адміністрації Одеської області», - зауважив прем'єр-міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Саакашвілі оголосив про свою відставку з посади голови Одеської ОДА, яку він обіймав з травня 2015 року.

Президент України Петро Порошенко сказав, що підпише указ про звільнення Саакашвілі, якщо уряд внесе відповідне подання.

8 листопада президент заявив, що після поразки партії Саакашвілі на виборах у Грузії той вирішив зайнятися політикою в Україні.

Саакашвілі пояснив, що хотів звільнитися ще півроку тому, а тому вибори в Грузії не мають до неї ніякого відношення. Реагуючи на слова президента, голова ОДА сказав, що «президенту Порошенку чудово відомо, що я не брав безпосередньої участі в грузинських виборах, і не міг би цього зробити навіть при бажанні, оскільки я - громадянин України». Він зауважив, що є українським політиком.

9 листопада Кабінет міністрів підтримав відставку голови Одеської облдержадміністрації Саакашвілі, після чого президент підписав указ про його звільнення.