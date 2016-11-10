Основний кандидат на заміну Керрі впевнений в озброєнні України при правлінні Трампа - ЗМІ
Одним з основних претендентів на посаду державного секретаря США при новому президенті Дональда Трампа вважається екс-спікер Палати представників Конгресу США Ньют Гінгріч.
Про це пише "Європейська правда".
Кілька американських видань прогнозують, що саме 73-річний політик і дипломат отримає посаду.
Телеканал CNN склав список з п'яти потенційних претендентів, в який, крім Гінгріча, входять сенатор від Алабами Джеф Сешнс, екс-посол США при ООН Джон Болтон, президент Ради з міжнародних відносин Річард Хаас і сенатор від штату Теннесі Роберт Коркер.
У вересні Гінгріч дав інтерв'ю "Європейській правді", в якому заявив, що Трамп в разі перемоги на виборах, ймовірно, зніме заборону на постачання Україні летальної зброї.
"Підтримка української незалежності лише на словах, без надання належної сучасної зброї для захисту, є поразкою для США. При Трампі все має бути інакше", - сказав він.
Читайте такожУ Нью-Йорку під час протестів проти Трампа заарештовано 65 осіб - ЗМІ
Видання The Wall Street Journall до претендентів відносить Гінгріча і Болтона, а також голови комітету Сенату з іноземних справ Роберта Коркера.
ВВС називає Гінгріча головним претендентом на посаду і нагадує, що той змушений був піти у відставку з керівної посади в Палаті представників за порушення етичних норм – у нього був роман з колегою.
Агентство France Press також переконане, що Гінгріч стане новим держсекретарем США. Він також входив до списку претендентів на посаду віце-президента, але в підсумку вибір був зроблений на користь губернатора Індіани Майка Пенсі.