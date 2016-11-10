Основний кандидат на заміну Керрі впевнений в озброєнні України при правлінні Трампа - ЗМІ

Про це пише "Європейська правда".

Кілька американських видань прогнозують, що саме 73-річний політик і дипломат отримає посаду.

Телеканал CNN склав список з п'яти потенційних претендентів, в який, крім Гінгріча, входять сенатор від Алабами Джеф Сешнс, екс-посол США при ООН Джон Болтон, президент Ради з міжнародних відносин Річард Хаас і сенатор від штату Теннесі Роберт Коркер.

У вересні Гінгріч дав інтерв'ю "Європейській правді", в якому заявив, що Трамп в разі перемоги на виборах, ймовірно, зніме заборону на постачання Україні летальної зброї.