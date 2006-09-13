Табачник пояснив, чому спеціаліст з арматури керуватиме архіваріусами

Призначаючи Ольгу ГІНЗБУРГ головою Державного комітету архівів України, Кабінет Міністрів керувався її досвідом роботи у Верховній Раді.

Про це повідомив УНІАН віце-прем`єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК.

«Кабмін керувався досвідом її депутатської роботи і побажаннями членів коаліції, зокрема фракції комуністів», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своєю постановою від 7 вересня призначив О.ГІНЗБУРГ головою Державного комітету архівів України.

О.ГІНЗБУРГ закінчила Сумський філіал Харківського політехнічного інституту за фахом «Технологія машинобудування». З 1975 по 1998 рр. пропрацювала на Конотопському арматурному заводі, завершивши діяльність на посаді заступника директора. З липня 2005 року – мер м. Конотопа Чернігівської обл.

Депутат 3-го і 4-го скликань Верховної Ради.

За 5 років роботи в парламенті 4-го скликання взяла участь в підготовці 12 нормативних актів. Тільки три з них було ухвалено парламентом: «Постанова про направлення депутатського запиту Президенту України», «Постанова про святкування 100-річчя від дня народження Миколи Духова – тричі Героя Соціалістичної праці», а також «Постанова про святкування 85-річчя від дня народження прославленого льотчика, тричі Героя Радянського Союзу Івана КОЖЕДУБА».