Кріль побачив позитив у звільненні Яценюка

Народні депутати фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, які входять до партії “Єдиний Центр”, впевнені, що зміна керівництва Верховної Ради може стати поштовхом для виходу з парламентської кризи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного Центру”, про це сказав народний депутат, лідер “Єдиного Центру” Ігор КРІЛЬ, коментуючи останні події в парламенті.

«Всі погоджувалися, що парламент зайшов у глухий кут. Всі ініціативи політиків щодо відновлення роботи Верховної Ради провалилися. Ситуація вимагала рішучих кроків. Ми впевнені, що зміна керівництва, яке не змогло налагодити роботу Верховної Ради, може стати поштовхом для виходу з парламентської кризи», – підкреслив І.КРІЛЬ.

Він наголосив, що “Єдиний Центр” ніколи не боявся викликати вогонь на себе і відповідати за свої дії. «І коли вимагали від БЮТ виконувати коаліційну угоду, і коли критикували уряд за непрофесійні дії, і тепер, коли підтримали відставку голови парламенту, – зауважив І.КРІЛЬ, – для нас приналежність до демократичного табору – це не покривання «своїх», а дотримання принципів».

Лідер “Єдиного Центру” застеріг, що політичне протистояння у форматі «влада-опозиція» в умовах кризи – неприпустиме. «Часи, коли законопроекти зарубувалися за політичною ознакою, мають відійти у минуле. Цей парламент повинен, врешті-решт, запрацювати або дочасно піти на пенсію», - підсумував він.