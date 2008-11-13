Янукович побачив, що всіх українців на шпагат посадили

Фракція Партії регіонів наступного тижня запропонує Верховній Раді розглянути 12 законопроектів, спрямованих на подолання економічної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час засідання опозиційного уряду, який він очолює.

«Ми запропонуємо владі антикризові законопроекти, які мінімізують ті негативні економічні і фінансові явища, які є», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що зараз ці законопроекти відпрацьовуються і будуть пропонуватися для ухвалення на наступному тижні.

Він наголосив, що сьогодні ситуація в Україні не просто загрозлива, а небезпечна. Зокрема, за його словами, негативним явищем є занепад в сільському господарстві, промисловості та житлово-комунальному господарстві.

«Вся галузь житлово-комунального господарства сьогодні є банкрутом. Посадили все ЖКГ, а тепер через це всіх українців на шпагат посадили і хочуть зробити з них олімпійців», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що його команда не боїться взяти на себе відповідальність.

Він зауважив, що фракція Партії регіонів зробить усе можливе, аби врегулювати ситуацію в Україні як економічно, так і політично.

«Ми зробимо останню спробу обрати голову Верховної Ради, можливо, навколо цього об’єднається більшість, яка ухвалить антикризові закони», - сказав він.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що в такий розвиток подій «хотілося б вірити, але віриться дуже важко».