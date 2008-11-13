Коновалюк завтра піде до СБУ на допит

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів незаконного продажу Україною зброї і військової техніки Грузії Валерій КОНОВАЛЮК має намір завтра надати свідчення Службі безпеки України щодо цього питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомили у прес-службі Партії регіонів.

Зокрема, В.КОНОВАЛЮК має намір з’явитися до СБУ у зв’язку з тим, що до нього надійшла повістка з СБУ.

Орієнтовно В.КОНОВАЛЮК прибуде до СБУ об 11.00. Після закінчення допиту в СБУ В.КОНОВАЛЮК планує поспілкуватися з журналістами.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада слідчим Служби безпеки було викликано на допит В.КОНОВАЛЮКА у кримінальних справах, порушених за фактами витоку таємної інформації, яка становить державну таємницю, за статтею 328 Кримінального кодексу України.