Кучма бачить двох людей, які б могли керувати Верховною Радою

Екс-президент України Леонід КУЧМА вважає, що головою Верховної Ради України міг би стати народний депутат Іван ПЛЮЩ (фракція НУ-НС) або лідер блоку свого імені Володимир ЛИТВИН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КУЧМА заявив сьогодні у Києві, відповідаючи на запитання журналістів стосовно ситуації, що склалася в парламенті у зв’язку з відставкою голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА.

"Треба обирати голову ВР, подивитися таку людину, яка б не мала ніяких майбутніх притязань чи на прем’єра, чи на Президента, і в спокійній обстановці пережити може навіть і президентські вибори. Чи хоча б, щоб трохи ситуація в економіці заспокоїлася. А такі люди в парламенті є. Насамперед – Іван Степанович ПЛЮЩ. Чим на сьогодні не менеджер, який має підтримку насамперед “Нашої України” і має підтримку “регіонів”, бо там також є друзі, вибачте. І хоч якийсь час попрацювати в нормальному режимі”, - сказав, зокрема, Л.КУЧМА.

Водночас, за його словами, якщо в парламенті створиться якась інша коаліція, то “є ж такі професіонали, як ЛИТВИН, є й інші люди”.

Стосовно ситуації в парламенті екс-президент зазначив: “На мій погляд, але я далекий від парламенту і влади в цілому, сьогодні треба зупинитися з точки зору, що в умовах такої кризи зробити якісь кроки, в тому числі і кадрові, які б, насамперед, заспокоїли б людей. Бо люди сьогодні не вірять, вони ж дивляться - що в парламенті відбувається. І я не вірю абсолютно, мені соромно за такий парламентаризм. То одна сила блокує, то друга сила блокує. Вибачте, це ж жах. Якщо голова парламенту написав заяву і не дають проголосувати – так ви робіть, щоб голосів не вистачило, якщо у вас є коаліція чи щось”.

В той же час сьогодні дострокові парламентські Л.КУЧМА вважає “абсолютно недоцільними”. “Бо не на часі”, - сказав він, додавши: “А час, може, й прийде такий - до літа, чи до весни”.

Довідка УНІАН. Вчора, 12 листопада, ВР звільнила А.ЯЦЕНЮКА з посади голови парламенту. Підтримали відставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатів від фракції Партії регіонів, 1 – від БЮТ, 10 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 27 – від КПУ та 20 - від Блоку Литвина.

С.ПЛЮЩ вже обіймав посаду голови ВР у 1991-1994 роках.

В.ЛИТВИН був головою ВР у 2002-2006 роках.