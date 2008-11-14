Тимошенко відбула до Кишинева

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вилетіла до Кишинева для участі в черговому засіданні Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні планується розглянути 35 проектів документів.

Крім того, глави урядів проведуть ряд двосторонніх зустрічей.

Зокрема Ю.ТИМОШЕНКО має намір зустрітися з прем`єр-міністром Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ.

Як повідомив заступник керівника апарату уряду РФ Юрій УШАКОВ, В.ПУТІН цікавитиметься політичною ситуацією в Україні. Не виключено, що в розмові прем`єри торкнуться і газової теми.

Головним пунктом порядку денного засідання глав урядів СНД буде Стратегія економічного розвитку Співдружності на період до 2020 року, яка була розглянута на саміті глав держав - учасниць СНД в Бішкеку 10 жовтня 2008 року.

Президенти в цілому схвалили документ і доручили главам урядів прийняти по ньому остаточне рішення після доопрацювання з урахуванням обговорення, що відбулося.

Ю.ТИМОШЕНКО в поїздці супроводжують віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ і міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН.

Довідка УНІАН. Співдружність незалежних держав (СНД) створена в 1991 році країнами - колишніми республіками СРСР.

До складу СНД входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизія, Молдова, Росія, Таджикистан, Узбекистан. Україна і Туркменістан не ратифікували Статут СНД. Це означає, що формально вони членами Співдружності не є. Україна залишається однією з держав-засновників і учасником СНД. Туркменістан одержав статус асоційованого члена-спостерігача.

12 серпня 2008 року Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ заявив про вихід країни з СНД, і в серпні 2009 року вона перестане бути членом цієї організації.

СНД займає 16,4% світової території, на якій проживає близько 4,4% населення планети. На частку СНД припадає приблизно 20% світових запасів нафти, 40% природного газу, 25% вугілля, 10% виробництва електроенергії, 25% світових запасів лісу, майже 11% світових відновних водних ресурсів і 13% орних земель.