Ющенко в Азербайджані говоритиме про нафту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО перебуває з робочим візитом в Азербайджані.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада в Баку глава Української держави візьме участь у роботі 4-го Енергетичного саміту з питань енергобезпеки. Планується, що за підсумками роботи заходу буде підписано Декларацію Бакинського енергетичного саміту.

Також планується, що ключовим питанням Бакинського саміту стане тема Євро-Азійського нафтотранспортного коридору. Очікується, що на Саміті будуть розглянуті основні висновки і пропозиції за результатами ТЕО цього проекту, а також прийнято рішення щодо подальших кроків з його реалізації.

Окрім цього, планується, що учасники Саміту обговорять концептуальні підходи, принципи і механізми істотного підвищення рівня гарантування прозорості, надійності і безпеки транзиту енергоносіїв на Каспійсько-Чорноморсько-Балтійському просторі в цілому – за рахунок системного об`єднання інтелектуальних, технічних, фінансових та інших ресурсів країн Каспійсько-Чорноморсько-Балтійського регіону відповідно до вимог Енергетичної Хартії та інших міжнародних документів.

У рамках Саміту також відбудуться двосторонні зустрічі Президента України з главами держав та урядів, які братимуть участь у роботі заходу. Зокрема планується, що глава Української держави 13 листопада проведе двосторонню зустріч із Президентом Азербайджану Ільхамом АЛІЄВИМ. 14 листопада В.ЮЩЕНКО зустрінеться з Президентом Литви Валдасом АДАМКУСОМ.

Під час візиту Президента супроводжують секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА, міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК, голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА.

***Енергетичний саміт в Баку 14 листопада буде четвертим самітом у рамках Краківської ініціативи. Перший такий захід відбувся в Кракові у травні 2007 року, другий – у Вільнюсі у жовтні 2007 р., третій – у Києві в травні 2008 року.