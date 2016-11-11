Саакашвілі оголосив про створення нової партії
14:11, 11 листопада 2016Політика
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Колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі планує створювати нову політичну силу в Україні.
Саакашвілі анонсував створення нової партії / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні заявив під час брифінгу в Києві.
"Ми будемо створювати нову широку політичну силу", - сказав Саакашвілі, зазначивши, що метою її створення є зміна політичної еліти в Україні.
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Він також заявив, що метою нової політичної сили стануть дострокові парламентські вибори.
Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Саакашвілі оголосив про свою відставку з посади голови Одеської ОДА, яку він обіймав з травня 2015 року.
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