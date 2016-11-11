Саакашвілі оголосив про створення нової партії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні заявив під час брифінгу в Києві.

"Ми будемо створювати нову широку політичну силу", - сказав Саакашвілі, зазначивши, що метою її створення є зміна політичної еліти в Україні.

Читайте такожПорошенко звільнив Саакашвілі з посади голови Одеської ОДА

Він також заявив, що метою нової політичної сили стануть дострокові парламентські вибори.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Саакашвілі оголосив про свою відставку з посади голови Одеської ОДА, яку він обіймав з травня 2015 року.