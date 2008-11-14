Саакашвілі знав, що Путін хоче його "повісити за яйця"

Президентові Грузії Михайлу Саакашвілі було відомо, що російський прем`єр Володимир Путін погрожував "повісити його за яйця" в ході серпневого конфлікту на Кавказі.

Саакашвілі, який прибув у четвер на зустріч зі своїм французьким колегою, підтвердив, що йому було відомо про скандальну бесіду, що відбулася нібито між Ныколя Саркозі і Путіним.

Коли журналісти однієї з французьких радіостанцій зачитали йому текст погрози Путіна, президент нервово засміявся. "Мені було відомо про цю сцену, але не у всіх подробицях. Це забавно, хоч і не має значення", - наводить слова Саакашвілі британська The Times .

Раніше повідомлялося, що президент Ніколя Саркозі в ході особистої бесіди в серпні відрадив Путіна від планів зі зміщення уряду Саакашвілі. Драматична розмова відбулася в Кремлі 12 серпня, писав напередодні французький журнал Nouvel Observateur . Із слів дипломатичного радника Єлісейського палацу Жана-Давида Льовіта видання опублікувало текст діалогу: