Путін - герой Росії та проблеми України, які мають зачіпати Європу, а не США: що Трамп говорив про різні країни (інфографіка)

Щоб зрозуміти, як мільярдер ставиться до інших країн, журналісти зібрали його найгучніші заяви щодо інших держав, передає ТСН.

Трамп під час своїх передвиборних виступів окреслив новий курс у відносинах із РФ та Китаєм. Зокрема, він заявляв про "жахливі торгівельні угоди" із КНР та закликав обіцяв їх переукласти.

Щодо РФ, - республіканець висловлював сподівання на налагодження "чудових відносин".

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Трамп також стверджував, що занепокоєний ситуацією в Україні, але наголошував, що ця проблема зачіпає Європу набагато більше.

Відомий він і своїм ставленням до мігрантів. Зокрема, Трамп виступав за припинення прийому мігрантів з арабської країни та стверджував, що потік людей, які тікають від війни, може зруйнувати цивілізацію.