Путін - герой Росії та проблеми України, які мають зачіпати Європу, а не США: що Трамп говорив про різні країни (інфографіка)

18:45, 11 листопада 2016
Політика
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Обрання республіканця Дональда Трампа президентом США може ознаменувати суттєві зміни в американській зовнішній політиці.

Дональд Трамп / REUTERS

Щоб зрозуміти, як мільярдер ставиться до  інших країн, журналісти зібрали його найгучніші заяви щодо інших держав, передає ТСН.

Трамп під час своїх передвиборних виступів окреслив новий курс у відносинах із РФ та Китаєм. Зокрема, він заявляв про "жахливі торгівельні угоди" із КНР та закликав обіцяв їх переукласти.

Щодо РФ, -  республіканець висловлював сподівання на налагодження "чудових відносин".

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Трамп також стверджував, що занепокоєний ситуацією в Україні, але наголошував, що ця проблема зачіпає Європу набагато більше. 

Відомий він і своїм ставленням до мігрантів. Зокрема, Трамп виступав за припинення прийому мігрантів з арабської країни та стверджував, що  потік людей, які тікають від війни, може зруйнувати цивілізацію.

ТСН
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