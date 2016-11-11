Регламентний комітет розгляне подання ГПУ на Новинського 16 листопада

22:21, 11 листопада 2016
Політика
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Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради 16 листопада розгляне подання генпрокурора Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Вадима Новинського.

Фото УНІАН

Про це йдеться у порядку денному засідання Комітету, оприлюдненому на його сайті.

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Питання щодо Новинського розглядатиметься першим.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що підготовлено подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Новинського.

У поданні йдеться, що Генпрокуратура підозрює Новинського в перевищенні влади і службових повноважень при незаконному позбавленні волі особистого помічника колишнього предстоятеля УПЦ (МП) Володимира, а саме – архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра Драбинка.

4 листопада спікер парламенту Андрій Парубій повідомив, що подання ГПУ стосовно Новинського надійшло до Верховної Ради.

Згодом відповідне подання було направлено на розгляд Комітету Верховної Ради з питань регламенту.

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