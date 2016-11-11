Регламентний комітет розгляне подання ГПУ на Новинського 16 листопада
Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради 16 листопада розгляне подання генпрокурора Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Вадима Новинського.
Про це йдеться у порядку денному засідання Комітету, оприлюдненому на його сайті.
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Питання щодо Новинського розглядатиметься першим.
Як повідомляв УНІАН, 3 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що підготовлено подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Новинського.
У поданні йдеться, що Генпрокуратура підозрює Новинського в перевищенні влади і службових повноважень при незаконному позбавленні волі особистого помічника колишнього предстоятеля УПЦ (МП) Володимира, а саме – архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра Драбинка.
4 листопада спікер парламенту Андрій Парубій повідомив, що подання ГПУ стосовно Новинського надійшло до Верховної Ради.
Згодом відповідне подання було направлено на розгляд Комітету Верховної Ради з питань регламенту.