Регламентний комітет розгляне подання ГПУ на Новинського 16 листопада

Про це йдеться у порядку денному засідання Комітету, оприлюдненому на його сайті.

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Питання щодо Новинського розглядатиметься першим.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що підготовлено подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Новинського.

У поданні йдеться, що Генпрокуратура підозрює Новинського в перевищенні влади і службових повноважень при незаконному позбавленні волі особистого помічника колишнього предстоятеля УПЦ (МП) Володимира, а саме – архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра Драбинка.

4 листопада спікер парламенту Андрій Парубій повідомив, що подання ГПУ стосовно Новинського надійшло до Верховної Ради.

Згодом відповідне подання було направлено на розгляд Комітету Верховної Ради з питань регламенту.