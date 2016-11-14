У Полтаві перенесли суд у справі мера Харкова Кернеса

Як передає кореспондент УНІАН, підсудний і його адвокати сьогодні на чергове засідання в суд не з'явилися.

Від захисника Кернеса Олександра Гунченка до суду надійшло клопотання з проханням перенести судове засідання через необхідність проведення реабілітації підзахисному після чергової перенесеної операції.

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Потерпілі та сторона обвинувачення до суду також не прибули.

На сьогоднішнє засідання з'явилися лише обвинувачені Віталій Блінніков і Євген Смицький, їхній адвокат Юлія Козир.

Суддя Андрій Антонов ухвалив рішення перенести засідання на 28 листопада.

Як повідомляв УНІАН, міський голова Харкова Геннадій Кернес і двоє його охоронців (Віталій Блінніков і Євген Смицький) підозрюються у викраденні й побитті учасників Євромайдану 25 січня 2014 року.

2 березня 2015 року Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

2 квітня 2015 року Вищий спеціалізований суд України ухвалив рішення перенести розгляд кримінального провадження стосовно Кернеса з Дзержинського районного суду Харкова в Київський райсуд Полтави.

28 квітня 2014 р. невідомий скоїв замах на життя Кернеса, поранивши його з вогнепальної зброї в спину під час пробіжки. В даний час він пересувається на інвалідному візку.

Судові розгляди у справі Кернеса кілька разів відкладалися через його неявку. Востаннє, 24 жовтня, суддя призначив чергове засідання у даній справі на 14 листопада, враховуючи, що підсудний 30 жовтня буде на плановій медичній операції.