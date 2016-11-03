Кернес і Добкін не фігурують у справі про побиття активістів харківського "Євромайдану" - Горбатюк

Про це Громадському радіо розповів керівник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

"Ні, їхні імена не фігурують. Збирати "антимайдан" - це ж не злочин. Такий факт є, але не інкримінується вчинення злочину. Є антиморальні і безчесні речі, а є злочинні. Яку статтю кримінального кодексу ви вбачаєте в тому, що вони зібрали "антимайдан"?", - заявив Горбатюк.

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За його словами, прокуратура не встановила даних, які вказували б на організацію і фінансування Добкіним і Кернесом "тітушок", які побили майданівців.

"Даних, які б вказували на організацію і фінансування Добкіним і Кернесом, не встановили. Але ми вивчимо провадження, які вони (харківська обласна прокуратура, - ред.) розслідують і подивимось, наскільки вони їх пропрацювали саме з точки зору організаторів… Йдеться про той день, коли було побиття", - пояснив Сергій Горбатюк.

Горбатюк додав, що вже є відкриті провадження щодо виконавців середньої ланки - це працівники міліції. Що ж до конкретних організаторів - відкритих проваджень поки що немає.