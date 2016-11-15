Міністра економічного розвитку Росії затримали за отримання хабара

Про це йдеться в повідомленні Слідчого комітету РФ.

"15 листопада 2016 року за результатами проведеного ФСБ Росії комплексу оперативних заходів Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Слідчого комітету Російської Федерації порушено кримінальну справу відносно Міністра економічного розвитку Олексія Улюкаєва за ознаками злочину, передбаченого частиною 6 статті 290 КК РФ (отримання хабара в особливо великому розмірі)", - сказано в повідомленні.

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Улюкаєв затриманий за одержання 14 листопада 2016 року двох мільйонів доларів США за видану Мінекономрозвитком позитивну оцінку, дозволила ПАТ «НК «Роснефть» здійснити операцію з придбання державного пакета акцій ПАТ АНК «Башнефть» у розмірі 50 відсотків.

"В даний час міністр затриманий і щодо нього проводяться необхідні оперативні слідчі дії", - відзначили в СК РФ.

Найближчим часом наслідком планується пред'явити Олексію Улюкаеву обвинувачення і клопотати про обрання запобіжного заходу.