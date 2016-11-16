В АП пояснили, від чого залежатимуть відносини з Молдовою, очолюваною проросійським президентом

Про це заявив заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв, передає прес-служба глави держави.

Він наголосив, що позитивна динаміка відносин між країнами буде залежати від налаштованості нового керівництва Молдови розвивати співробітництво на основі чіткої поваги до територіальної цілісності України.

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Єлісєєв також запевнив, що Україна підтверджує готовність і надалі розбудовувати добросусідські відносини з Республікою Молдова.

Водночас, за його словами, позитивна динаміка українсько-молдовських відносин буде напряму залежати від налаштованості нового керівництва Молдови розвивати співробітництво на основі чіткої поваги до суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи невизнання анексії Криму.

За результатами підрахунку голосів на виборах президента Молдови перемогу здобув лідер Соціалістичної партії Ігор Додон.

Раніше УНІАН повідомляв, що Додон виступив за федералізацію країни, назвав виведення російських військ з Придністров'я «провокацією» і зібрався з першим візитом до Москви.