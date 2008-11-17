Ющенко переконаний, що для українських банків криза - позаду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що банківська система України стабілізувалась.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА сьогодні на брифінгу.

«Банківська система стабілізувалась і вирівнялась. Кризова точка лишилась позаду», - поінформувала І.ВАННИКОВА про позицію Президента.

Вона повідомила, що у четвер, 20 листопада, В.ЮЩЕНКО візьме участь у нараді з провідними українськими банкірами, яка відбудеться у Національному банку України. Її мета - оцінити ефективність урядових кроків з фінансової та курсової стабілізації та запропонувати подальші антикризові заходи у банківській сфері.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, Президент переконаний, що ситуація в Україні “не дає критичного приводу для песимізму”.

«Україна змогла оперативно відреагувати на перші виклики фінансової кризи. Більше того, ми отримали шанс для економічних трансформацій і проведення структурних реформ», - сказала І.ВАННИКОВА, висловлюючи позицію Президента.