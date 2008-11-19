Пинзеник не погодився з Тимошенко
Питання обговорять без журналістів
Кабінет міністрів має намір залучити дві західні компанії у якості своїх фінансових радників.
На початку засідання Кабміну віце-прем’єр Григорій Немиря запропонував проект постанови про залучення в якості фінансового радника компанії "Blackstone group international".
У свою чергу перший віце-прем’єр Олександр Туричнов запропонував проект постанови про залучення у якості фінансового радника банку "Credit Suisse", який, за його словами, має боргові зобов’язання перед "Укравтодором".
Прем’єр Юлія Тимошенко додала, що залучення "Credit Suisse" у якості консультантів є безкоштовним.
Водночас проти залучення "Credit Suisse" виступив міністр фінансів Віктор Пинзеник.
"Не можуть бути радниками компанії, які мають бізнес-інтереси в Україні", - сказав він, зазначивши, що це стосується конкретно "Credit Suisse".
Щоб закрити дискусію на цю тему Тимошенко запропонувала обговорити питання на засіданні Кабміну без журналістів і ухвалити рішення.
Як відомо, на минулому тижні Пинзеник і Тимошенко сперечалися під час засідання Кабміну через тезу про вплив уряду на курсову політику.