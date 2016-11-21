Порошенко вважає радикалів ЄС перешкодою для реалізації Україною європейської стратегії

Президент Петро Порошенко вважає, що реалізації європейської стратегії України перешкоджає посилення ліво- та праворадикальних рухів в Європі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на урочистому заході з нагоди Дня гідності та свободи.

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«Реалізації нашої європейської стратегії перешкоджає і потужний континентальний тренд до посилення ліво- та праворадикальних рухів, які спільними зусиллями підривають єдність Європи як таку», - заявив глава держави, додавши «А якби було ухвалено рішення створити інтернаціонал популістських рухів, Україна змогла би делегувати до нього одразу кілька парламентських і не менше чортової дюжини позапарламентських сил. Тут ми точно в тренді!» - наголосив Порошенко.

Раніше народний депутат, голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз заявляла, що Російська Федерація фінансує «крайні праві і маргінальні партії в Європі» для подальшого втручання в політику країн Європейського Союзу. Такі дані європейських розвідок сьогодні обговорювались на саміті лідерів країн ЄС в Брюсселі.

«Ставка Кремля на ультраправі та націоналістичні організації в Європі обумовлена прагненням посилити центробіжні сили всередині ЄС та запустити сценарій розпаду Європейського Союзу», - написала Фріз у Facebook.