Перемога проросійського Фійона у праймеріз правих у Франції породжує сумніви щодо результатів виборів – Reuters

Аналітики ринку кажуть, що результат праймеріз породжує нові сумніви щодо результатів президентських виборів наступного року, потенційно збільшуючи ризик, що лідер французьких ультраправих Марін Ле Пен може перемогти, передає ЄвроПравда з посиланням на Reuters.

Як відомо, другий тур праймеріз відбудеться 27 листопада, тому у суперника Фійона, Ален Жюппе, "ще є шанс надати нового імпульсу власній кампанії та залучити на свою сторону прихильників інших кандидатів", попри те, що це виглядає важким завданням.

"Тим не менш, будь-який французький виборець може взяти участь у другому турі в неділю, й тому думки соціологів та експертів щодо результатів другого туру праймеріз правих сильно різняться, адже від Фійона не очікували такого результату 21 листопада", – йдеться у повідомленні.

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Видання вказує, що найбільш ймовірним суперником у другому турі наступних президентських виборів у Франції для кандидата від правоцентристів буде лідер ультраправого "Національного фронту" Марін Ле Пен.

Вересневе опитування BVA показувало, що Ле Пен програє Фійону в тому випадку, якщо вони зустрінуться в другому турі виборів, проте останні сценарії "не зводили їх у другому турі".

"Лідерство Фійона додає невизначеності у прогнозах щодо результатів президентських виборів", - цитує агенція аналітичну записку Рафаеля Брун-Агуерре для JP Morgan.

Експрес-опитування інститут Opinionway показало, що Фійон виграє наступний другий тур "праймеріз", проте Жюппе заявив, що не збирається здаватися.

"Я вважаю, що зараз французи більше ніж коли-небудь повинні об'єднатися, щоб перевернути сторінку провального п'ятирічного терміну (президентства Олланда – Ред.), який поставив від загрозу майбутнє нашої країни і не допустити до влади "Національний фронт", який поведе нас на ще гірші авантюри", - сказав він своїм прихильникам у ніч на неділю.

"У будь-якому випадку, наступного року вибори у Франції стануть черговою битвою дуже ослаблених головних партій та популістських сил", – зазначає агенція.

Додамо, правлячі соціалісти і їхні союзники проведуть свої "праймеріз" у січні. Наразі поки невідомо, хто прийде на зміну Олланду, популярність якого впала майже до нуля.

Деякі коментатори вже зазначили, якщо Фійон стане кандидатом від консервативних правоцентристів, то "ліві" зможуть відібрати частину центристського електорату.

Раніше повідомлялося, що колишній премʼєр-міністр Франції Франсуа Фійон сенсаційно здобуває впевнену перемогу у першому турі президентських праймеріз у французьких правих та центристів.