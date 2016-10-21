Росія фінансує маргінальні партії в Європі для втручання в політику ЄС – нардеп про дані розвідки Євросоюзу

Російська Федерація фінансує «крайні праві і маргінальні партії в Європі» для подальшого втручання в політику країн Європейського Союзу. Такі дані європейських розвідок сьогодні обговорювались на саміті лідерів країн ЄС в Брюсселі. Про це на своїй сторінці у Facebook написала народний депутат, голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз.

«Ставка Кремля на ультраправі та націоналістичні організації в Європі обумовлена прагненням посилити центробіжні сили всередині ЄС та запустити сценарій розпаду Європейського Союзу», - написала Фріз.

Згідно із її повідомленням, деякі євродепутати вважають, що Кремль розглядає «європейських популістів як союзників у досягненні своїх цілей в Європі». Зокрема, мова йде про зупинку розширення ЄС, відмову від підтримки країн Східної Європи та зупинку «курсу європейської та євроатлантичної інтеграції України».

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«Переконана, що детальне розслідування втручання РФ в політичні процеси в Європі може стати величезним викриттям рівня багаторічної інфільтрації російських агентів впливу в європейську політику та політику окремих членів ЄС», - підкреслила нардеп, додавши, що представники «маргінальних» політсил брали участь у «референдумах» в Криму та на Донбасі у 2014, як «наглядачі» з ЄС.

Крім того, Фріз заявила, що фінансовані Москвою представники деяких політ партій вербують людей до лав терористів на Донбасі та допомагають «ДНР/ЛНР».

Як повідомляв УНІАН, президент Європейської Ради Дональд Туск заявляє, що стратегія Росії спрямована на послаблення Європейського Союзу, але єдність ЄС буде збережена.

"Ми обговорили дії Росії - від порушенні повітряного простору, дезінформаційної кампанії, кібернетичних атак, втручання у політичний процес в ЄС та від гібридних засобів на Балканах до розвитку розслідування МН17. Надаючи ці приклади, є зрозуміло, що стратегія Росії полягає в тому, щоб послабити ЄС. У нас є твереза оцінка реальності і немає ілюзій", - сказав Туск.