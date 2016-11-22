СБУ перевіряє інформацію про можливий замах на Шухевича

Про це у коментарі УНІАН сказав заступник голови СБУ Михайло Глуговський.

За його словами, Шухевичу на його прохання та прохання Верховної Ради було виділено охорону.

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На уточнення, чи підтверджується інформація, озвучена головою фракції Радикальної партії Олегом Ляшком про можливий замах на Шухевича, Глуговський відповів: "Ми перевіряємо її".

За його словами, після завершення перевірки, якщо буде отримано матеріали про відсутність реальної загрози життю Шухевича, охорону буде знято.

"Це достатньо затратні заходи", - пояснив заступник голови СБУ.

Глуговський також зауважив, що Шухевич може відвідувати засідання парламенту. "Особа, яка охороняється, веде фактично звичайний образ життя", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Ляшко з посиланням на джерела заявив, що життю Шухевича загрожує небезпека, і закликав надати йому державну охорону. «Ми отримали повідомлення з надійних джерел, що життю Юрія Шухевича загрожує небезпека, що нашого колегу можуть вбити для того, щоб використати це вбивство для дестабілізації ситуації в Україні, для реалізації московського плану підриву України зсередини”, - сказав Ляшко.