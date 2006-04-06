Презентація книжки дружини Саакашвілі закінчилася ”свинством”

Презентація книги дружини Михайла Саакашвілі Сандри Елізабет Руловс, що відбулася в середу в Інституті міжнародних відносин у Києві, ледве не закінчилася скандалом. Про це з посиланням на "Комерсант-Україна" пише "Українська правда".

Після презентації одна журналістка поцікавилася в Руловс про її відносини з чоловіком і дітьми, "ймовірно, натякаючи на інформацію про можливість розриву їхнього шлюбу".

"Руловс розгублено попросила повторити питання, однак у залі раптово стали голосно обурюватися "нахабністю" і "невихованістю" журналістки. Перекрикуючи обурені вигуки, журналістка повторила своє питання, після чого Руловс, зніяковівши ще сильніше, розгублено відповіла, що в неї з чоловіком "нормальні відносини", - пише газета.

Після цього Руловс і дружина президента України Катерина Ющенко, яка також була на презентації, почали роздавати автографи.

"Роздача автографів і люб`язностей президентськими дружинами супроводжувалася голосними вигуками "Це свинство!", "За таке треба притягати до кримінальної відповідальності!", "Кому потрібна така свобода слова?!", - пише "Комерсант".