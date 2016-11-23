Доповідач Європарламенту з питання безвізового режиму для України очікує на його голосування до кінця року

Таку думку вона висловила в коментарі власному кореспонденту агентства УНІАН в Брюсселі.

«Беручи до уваги, що члени комітету LIBE (профільний комітет ЄП з питання лібералізації візового режиму) проголосував мою доповідь переважною більшістю голосів, я очікую, що ми будемо просуватися вперед дуже швидко, щоб вже найближчим часом досягти домовленостей та проголосувати на пленарному засіданні до кінця цього року. Я з нетерпінням чекаю на початок, щоб міжінституційні переговори розпочалися якомога швидше», - зазначила Габріель.

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Разом з тим, вона нагадала, що ухвалення рішення щодо лібералізації візового режиму пов’язано з механізмом тимчасового припинення.

«Зараз з приводу перегляду цього механізму призупинення між Радою та Європейським парламентом ведуться переговори. Ми сподіваємося, що учасники переговорів дуже скоро дійдуть домовленості», - наголосила депутат Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія запропонувала Європарламенту і Раді ЄС скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією в грудні минулого року. У ній, зокрема міститься підтвердження того, що Україна виконала всі критерії в рамках плану дій з візової лібералізації.

26 вересня комітет Європарламенту з питань цивільних прав, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав доповідь про надання Україні безвізового режиму та надав мандат на початок переговорів між інституціями ЄС.

При цьому в Україні розраховують, що рішення про безвізовий режим буде прийнято незалежно від того, коли в ЄС ухвалять механізм можливого призупинення візових режимів з третіми країнами.