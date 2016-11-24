Балчун не зробив "Укрзалізниці" нічого, що обіцяв - нардеп

Про це заявив голова підкомітету з питань річкового і морського транспорту, нардеп від БПП Олександр Урбанський.

За його словами, на «Укрзалізниці» необхідно вирішити проблему менеджменту і повернути підприємство в правильне річище. Володимир Омелян знає про проблему і має достатній рівень компетенцій, щоби прийняти правильне рішення.

«Я прекрасно знаю позицію міністра Омеляна. Він не раз був у нас на комітеті. Я очолюю комітету з морегосподарського комплексу і знаю проблеми «Укрзалізниці» з того боку, що в порти погано подаються вагони, і наші порти недоотримують вантажі. І одна з причин - відсутність пального. Не раз це висловлювали міністрові. Міністр повністю поділяє думку комітету і так само стурбований цією ситуацією. Але Балчуна (голова правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцех Балчун, - ред.) запросили в країну працювати на «Укрзалізниці» і відвели для цього певні часові рамки. Я так розумію, що коли цей час закінчиться, щодо нього приймуть правильне рішення, необхідне для розвитку «Укрзалізниці». Міністр розуміє, що та ситуація, яка є зараз на УЗ - це проблема менеджменту. Гадаю, необхідна думка буде спочатку сформована на рівні міністерства, а потім буде вирішено на засіданні Кабміну», - уточнив депутат.

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Він наголосив, що після приходу до керівництва «Укрзалізниці» польського менеджменту ситуація на держпідприємстві погіршилася.

«Ситуацію на «Укрзалізниці» на даний момент я оцінюю вкрай негативно. Я не можу сказати, що наш європейський гість зміг втілити щось із того, про що він заявляв. На момент, коли Войцех Балчун прийшов до управління «Укрзалізницею», у них запасів пального було на місяць, а зараз, дай Боже, щоби було на півтори доби. А це вкрай негативно впливає на роботу УЗ. Ми бачимо перебої зараз не тільки з вагонами-зерновозами. Ми бачимо перебої в подачі прибирання вагонів, що просто нонсенс, такого ніколи не було. Побороти корупцію він, можливо, й намагався, але напевне в цьому успіху не досягнув», - заявив Олександр Урбанський.

Раніше Володимир Омелян заявляв, що «Укрзалізниця» повинна зробити свої послуги якісними. «Я противник підвищення тарифів до очищення «Укрзалізниці». Я хочу бачити ефективну і прозору структуру, і тоді ми зможемо говорити з суспільством про те, що собівартість така, ціна така», - заявив міністр. Він наголосив, що підвищувати тарифи без створення якісного продукту міністерство права не має.