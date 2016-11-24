Блокуючи доступ "Газпрому" до OPAL, Польща захищає Європу від Кремля - нардеп

Так голова фракції «Народного фронту» Максим Бурбак прокоментував заяву очільника МЗС Польщі Ващековського про намір заблокувати рішення ЄС про розширення доступу «Газпрому» до газогону OPAL, що знаходиться на території Німеччини, передає прес-служба партії.

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«Ми у Східній Європі давно переконалися, що російський газ - це ніякий не бізнес, а політична дубинка Кремля. Тому рішення Єврокомісії щодо OPAL – це не господарське питання», - зауважив парламентар.

«Наші польські партнери фактично підтримали позицію України. У заявах президента, МЗС і Верховної Ради йдеться про те, що такі рішення загрожують навіть не енергетичній безпеці, а єдності Європейського Союзу і всієї Європи у протидії геополітичній агресії Путіна. Цей авторитарний режим діє масштабно і у багатьох напрямках одночасно: десь застосовує зброю, інших залякує її застосуванням; у Європі і США контрольовані Росією мас-медіа ведуть масовану пропаганду і маніпуляції. Традиційний російський інструмент для шантажу – газ – тепер має внести додаткові лінії розколу між Сходом і Заходом ЄС, зупинити розвиток альтернативних проектів постачання газу у Євросоюз з Норвегії і США», - зазначив Максим Бурбак.

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Народний депутат вважає, що наразі усіма наявними засобами Росія розколює свого супротивника, щоб демотивувати ЄС і НАТО, і розхитати їх зсередини.

«Саме тому фракція «Народного фронту» наполягала на зверненні українського парламенту щодо ситуації з газогоном OPAL, у якому ми зробили акцент на політичних і цивілізаційних загрозах, які криються у «газовій агресії» Москви. Тепер важливо нагадати, що основним пріоритетом уряду Яценюка була енергетична реформа і відмова від російського газу. Бо всі притомні державники розуміють: там, де є російський газ - там є політичний тиск і розбрат. Західні політики і аналітики неодноразово відзначали енергетичну реформу – як одне з надважливих досягнень Яценюка», - підкреслив Голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак.