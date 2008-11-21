Президент прийняв вірчі грамоти послів десяти держав

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прийняв вірчі грамоти послів десяти держав.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, вірчі грамоти Президентові України вручили Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні, надзвичайні та повноважні посли в Україні (за сумісництвом) Республіки Кот д`Івуар, Республіки Перу, Республіки Бурунді, Єменської Республіки, Суверенного Військового Мальтійського Ордену, Королівства Саудівської Аравії, Республіки Малі, Туніської Республіки, Республіки Кіпр.

«В Україні ви завжди знайдете надійних партнерів і вірних друзів. Упевнений, що ваша діяльність сприятиме всебічному розвиткові дружби й співробітництва ваших країн з Україною», - сказав Президент.

Вітаючи дипломатів із початком місії в Україні, В.ЮЩЕНКО сказав, що розглядає цю подію як початок нового й важливого етапу у відносинах нашої країни з кожною із представлених держав.

У своєму виступі Президент коротко окреслив пріоритети розвитку і державної політики України.

«Наша стратегія спрямована на набуття повноправного членства у Європейському Союзі і НАТО, розбудову в Україні сучасної правової демократичної держави, розвиток взаємовигідних партнерських відносин із країнами всього світу», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він заявив, що українська сторона має на меті сприяти якомога ширшим і всеохоплюючим контактам на всіх рівнях, від вищого політичного керівництва і до рівня громад, родин і окремих людей.

«Це стосується кожного континенту, кожної частини світу, кожної окремої країни», - сказав Президент.

За його оцінкою, рік, який минає, був успішним у досягненні наших зовнішньополітичних цілей. По-перше, під час саміту Україна-Європейський Союз, що відбувся у вересні в Парижі, було досягнуто домовленостей про перехід до формули «політична асоціація і економічна інтеграція». Цей статус, як очікується, отримає юридичне закріплення у новій політичній угоді, яку ми розраховуємо укласти наступного року.

Важливим кроком на шляху економічної інтеграції у європейський простір буде створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС.

По-друге, під час квітневого саміту НАТО в Бухаресті Україна отримала чітке запевнення, що вона стане членом Альянсу, досягнувши необхідних для цього критеріїв. «Членство в НАТО ми розглядаємо не лише як надійний спосіб захисту суверенітету, але і як можливість посилення нашого внеску у створення нової архітектури європейської і міжнародної безпеки», - заявив В.ЮЩЕНКО.

По-третє, у травні цього року Україна стала повноправним членом Світової організації торгівлі, нагадав Президент. Це значно розширило українські можливості на зовнішніх ринках. «Свою активність ми будемо нарощувати на кожному континенті», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент підкреслив, що з кожним роком активізується участь України у проектах регіональної співпраці, таких як ГУАМ, Організація Чорноморського економічного співробітництва. Він додав, що Росія залишається стратегічним партнером України, передусім у торгово-економічній сфері.

Президент наголосив, що до числа зовнішньополітичних пріоритетів України завжди належатиме динамічний розвиток відносин з країнами всіх частин світу.

За його словами, Україна послідовно розвиває політичний діалог та економічні відносини з державами Близького та Середнього Сходу. Практичні можливості для розвитку двосторонньої торгівлі, інвестиційної співпраці з країнами регіону є досить значними.

Президент наголосив, що це яскраво підтверджує досвід нашого співробітництва з Королівством Саудівська Аравія. «Ми прагнемо розвивати всебічну співпрацю і з іншими перспективними партнерами, зокрема з Єменською Республікою», - зауважив він.

«Україна розширює коло своїх партнерів в Африці, насамперед шляхом участі в конкретних економічних проектах. Ми пропонуємо рівноправне і взаємовигідне співробітництво, переваги якого вже оцінили багато африканських держав», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він висловив переконання, що сьогодні наявні всі підстави для істотного пожвавлення відносин України - як з Бурунді, Кот-д`Івуаром, Малі, Тунісом, так і з іншими країнами регіону.

За словами Президента, одним з важливих напрямків нашої зовнішньої політики є розвиток співробітництва з державами Латинської Америки. «Серед наших важливих партнерів у цьому регіоні хочу відзначити Перу, де вже четвертий рік працює Посольство України», - сказав В.ЮЩЕНКО.

У своєму виступі він звернув увагу послів на те, що вони прибули до нашої країни в дні, коли ми вшановуємо 75-ті роковини Голодомору 1932-1933 років.

Глава держави повідомив, що завтра у Києві відбудеться Міжнародний форум зі вшанування пам`яті мільйонів людей, загиблих внаслідок штучного голоду в Україні. У форумі візьмуть участь численні іноземні делегації.

«Визнання й осуд міжнародною спільнотою Голодомору як акту геноциду, вчиненого злочинним сталінським режимом, ми розглядаємо як відновлення історичної правди і спосіб запобігти повторенню подібних трагедій будь-де у світі», - сказав В.ЮЩЕНКО.