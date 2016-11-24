Порошенко: немає таких країн ЄС, які блокують безвізовий режим для України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції в рамках саміту 18-го саміту Україна-ЄС у Брюсселі.

«16 листопада у мене була телефонна розмова з керівництвом Франції, де мені чітко було сказано, що Франція разом з Україною хоче надати безвізовий режим… Немає таких країн, які блокують безвізовий режим для України», - наголосив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 листопада, президент Європарламенту Мартін Шульц перед початком саміту сказав, що безвізовий режим для України залежить від здатності країн-членів ЄС домовитися щодо механізму тимчасового призупинення дії Шенгену з третіми країнами. На запитання про те, що рішення з приводу цього механізму блокує Франція через майбутні вибори, Шульц відповів, що, за його інформацією, зауваження до механізму призупинення мають не лише Франція, але й Бельгія, Німеччина, Італія та інші країни. "Тому це не залежить від результатів виборів у Франції. Це залежить від здатності держав-членів нарешті домовитися", - наголосив він.