КС розпочав слухання у справі про «розлучення» Тимошенко з Vanco

Конституційний Суд України заявляє, що відкрив конституційне провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції (конституційності) розпорядження Кабінету Міністрів «Про припинення Угоди між Кабінетом Міністрів України та компанією «Венко Інтернешнл Лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуть у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря» №740 від 21 травня 2008 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Конституційного суду.

У повідомленні зазначено, що впродовж 17-19 листопада українські Інтернет-видання поширили інформацію, яка не відповідає дійсності. Йдеться про заяву першого заступника міністра юстиції України Євгена КОРНІЙЧУКА, який сказав, що «Президент звернувся до Конституційного суду, проте суд не прийняв справу (за конституційним поданням Президента України - прес-служба КСУ) до розгляду».

Фактично ж прес-служба КС зазначає, що Третя колегія суддів Конституційного суду України ухвалою від 13 жовтня 2008 року відкрила конституційне провадження у цій справі.

Ухвалою від 28 жовтня 2008 року Конституційний суд України вирішив розглянути цю справу на своєму пленарному засіданні у формі письмового слухання. Зараз триває підготовка справи до розгляду на засіданні Конституційного суду.

Довідка УНІАН. 2006 року Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом Міністрів України Угоду про розподіл продукції (УРП), яку видобуватимуть у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

17 липня компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма (Швеція) щодо конфлікту навколо УРП.

21 травня Кабінет Міністрів прийняв рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

18 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію розпорядження уряду від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом Міністрів України і компанією «Венко Інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуть у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».

28 липня В.ЮЩЕНКО звернувся в Генеральну прокуратуру з проханням пояснити, чому не виконується рішення РНБО щодо УРП з Vanco, яке набрало чинності 30 травня.