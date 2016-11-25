Влада створила проблему "безвізу" з ЄС, щоб відвернути увагу - Яременко

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає ТСН.

"Давайте зіззнаємось чесно: виходили ми на Майдан і не було у нас ніякої ідеї безвізу. Так, була ідея європейської інтеграції, яку ми, українці, сприймаємо не як якісь критерії і стандарти, а "(Хочемо) жити краще". І коли люди вважають, що ми бідніємо, це значить, що ми рухаємося у протилежному від інтеграції напрямку", - сказав Яременко.

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На думку Яременка, безвізовий режим став важливий, коли влада вирішила, що це єдине, що вона може подарувати для громадян України, щоб показати, що вона діє.

"Влада створила проблему, якої немає, завищила очікування і зробила це абсолютно маніпулятивно, щоб відвернути увагу від того, що не може забезпечити кращі умови життя", - вважає він.