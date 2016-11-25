Пожежа на колекторі у середмісті Києва могла бути спробою зірвати допит Януковича – ЗМІ

Пожежа в підземному колекторі, яка сталася сьогодні вночі на вул. Жилянській могла бути спробою зриву допиту в режимі відеоконференції колишнього президента України Віктора Януковича. Про це пише «112.ua» з посиланням на джерело у силових структурах.

Відзначається, що комунікаціям завдано значної шкоди, що і може стати на заваді проведенню допиту або його ускладнити.

"Кабель в підземному колекторі горів за адресою Жилянська 86. Зверніть увагу, ДСНС кілька годин не приступала до гасіння пожежі, тому що "очікували письмового дозволу від "Київенерго". Таким чином, комунікаціям завдано значної шкоди, що може ускладнити допит Януковича", - зазначило джерело.

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Прес-служба «Київенерго» спростувала інформацію, що, нібито, зволікала з наданням допуску рятувальникам до місця займання.

"Пожежа виникла ввечері у кабельному колекторі, де прокладені кабельні мережі. Щоб забезпечити електропостачання знеструмлених споживачів, розташованих на вулицях Жилянська, Гайдара, Толстого, Саксаганського, Жадановського, Пушкінська, Паньківська, Ботанічна, та надати співробітниками ДСНС можливість максимально безпечно розпочати ліквідацію загоряння, необхідно було виконати переключення у електромережах, вимкнути напругу та забезпечити заземлення усього електричного обладнання у аварійній зоні. Лише після цього рятувальникам міг бути наданий допуск на початок роботи", - зазначили у прес-службі компанії.

Допит екс-президента Віктора Януковича має відбутися сьогодні о 13:00 за адресою Жилянська 142. Приміщення суду знаходиться у 700 м від місця пожежі.

Нагадаємо, адвокат колишнього президента Віктора Януковича Віталій Сердюк підтвердив участь його підзахисного в допиті в режимі відеозв'язку по справі п'ятьох екс-бійців спеціального полку спецпризначення МВС "Беркут" і закликає забезпечити надійний відеозв'язок між Святошинським райсудом Києва і Ростовським обласним судом для допиту екс-президента. Адвокат зазначив, що під час допиту Янукович у справі "беркутівців" буде виступати в якості свідка.

22 листопада головуючий у справі екс-"беркутівців" суддя Сергій Дячук заявив, що Святошинський райсуд має технічну можливість провести в режимі відеоконференції допит Януковича і колишнього командувача внутрішніх військ МВС Станіслава Шуляка.

Разом з тим прокурор Олексій Донський не виключив виникнення технічних проблем з відеозв'язком під час допиту Януковича.

Довідка УНІАН. Святошинський райсуд Києва розглядає справу відносно п'ятьох екс-бійців спецпідрозділу МВС «Беркут»: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтуры і Олега Янішевського, обвинувачених у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року. У травні цього року суд вирішив допитати в режимі відеозв'язку Януковича в якості свідка по цій справі. У липні суд почав технічну підготовку до дистанційного допиту екс-президента.