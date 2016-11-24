Януковичу необхідно зачитати звинувачення і вимагати його повернення в Україну – Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на питання щодо запланованої на 25 листопада відеоконференції з колишнім президентом України.

“Я думаю, що головне, що мають зробити українські слідчі, - це зачитати звинувачення Януковичу для того, щоб ми могли провадити справу, і щоб ми могли чим швидше завершити ці розслідування, які є по злочинах”, - сказав Парубій.

Спікер висловив думку, що “і те, що було на Майдані, і те, що було після Майдану, - це відповідальність Януковича, який став маріонеткою Путіна в Україні”.

“Я думаю, що якщо буде будь-який контакт — ми повинні вимагати його повернення в Україну і повинні зачитати йому звинувачення, згідно українського Кримінального кодексу”, - додав голова парламенту.

Довідка УНІАН. Святошинський райсуд Києва розглядає справу стосовно п'яти екс-бійців спецпідрозділу МВС «Беркут»: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янишевського, обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.

У травні цього року суд вирішив допитати у режимі відеозв'язку Януковича як свідка у цій справі.

Читайте такожУ Мін'юсті вважають, що Янукович не має виступати у справах Майдану як свідок

У липні суд розпочав технічну підготовку до дистанційного допиту екс-президента.

Початок допиту Януковича заплановано на 13.00 за київським часом 25 листопада.

Прокурор у справі екс-«беркутівців» Олексій Донськой не виключив виникнення технічних проблем з відеозв'язком під час допиту Януковича.

У свою чергу адвокат екс-президента Віталій Сердюк підтвердив участь Януковича у допиті в режимі відеозв'язку і закликав забезпечити надійний відеозв'язок між Святошинським райсудом Києва і Ростовським обласним судом для допиту екс-президента.

Читайте такожЛуценко запрошує Януковича в Київ: приїжджайте, на вас чекає справедливість та закон

Перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова висловила сумнів в тому, що в Святошинському райсуді відбудеться запланований на 25 листопада допит Януковича у режимі відеозв'язку.

Разом з тим російське державне агентство ТАСС повідомило, що Янукович за підсумками його відеоконференції зі Святошинським районним судом Києва того ж дня дасть прес-конференцію в Ростові-на-Дону.