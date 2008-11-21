Ющенко просять не підганяти голод 30-х років під політичні інтереси

Учасники конференції «Голод у СРСР: історичні та політичні оцінки» закликали керівництво України і особисто Президента Віктора ЮЩЕНКА «відмовитися від практики пристосування до кон`юнктурних політичних інтересів і припинити використовувати трагедію голоду 30-х років для нагнітання недовір`я і напруженості між споконвічно братськими народами».

Як повідомляє кореспондент УНІАН, такий заклик міститься у відкритому листі учасників конференції до президентів Росії, України, Білорусії, Казахстану і Киргизії.

Автори листа пишуть, що «масовий голод у СРСР був величезною трагедією», яка «призвела до загибелі мільйонів людей різних національностей у різних регіонах колишнього СРСР», але «змушені констатувати», що «все частіше історія нашої країни, особливо сторінки, пов`язані з найбільшою трагедією СРСР – голодом 1932-1933 років, піддаються перекручуванню, а то і прямій фальсифікації». «При цьому замовчуються, - говориться в листі, - встановлені як українськими, російськими, так і зарубіжними істориками факти того, що голод уразив практично всі житниці Радянського союзу в результаті варварської політики вилучення «надлишків зерна», що проводилася тодішнім тоталітарним режимом».

За даними авторів листа, «від голоду загинули жителі Росії – Верхнього і Нижнього Поволжя, Північного Кавказу, Білорусії та інших регіонів – більш як 2,5 млн. чоловік, жителі Казахстану – 1,8 млн. чоловік. Але більш за всіх постраждала Україна – 3-3,5 млн. селянських життів згоріли в топці злочинної політики влади, в першу чергу місцевої, що намагалася вислужитися перед тодішнім тоталітарним керівництвом».

Учасники конференції засуджують «спроби локалізувати трагедію селянства рамками лише одного з регіонів» від якої країни вони б не виходили, зокрема, «дії тих українських політиків, які сьогодні заохочують і активно пропагують як «єдину вірну» точку зору, що ця трагедія є геноцидом за національною ознакою». Учасники конференції вважають, що «причиною голоду стала комбінація чинників історичного розвитку всього СРСР: прискорена індустріалізація за рахунок аграрних регіонів, політична диктатура більшовицької партії, бюрократична жорстокість, а також неврожаї в результаті посухи 1932-1933 рр.».

Автори листа вважають, що «нинішня влада України намагається закріпити у суспільній свідомості суто національний принцип ідеї голодомору», а «замовчування про спільний характер цієї біди на території Радянського Союзу і суб`єктивне випинання її лише на Україні, використовуються для розпалювання антиросійських і антисемітських настроїв, насадження сфальсифікованої історії цієї найбільшої трагедії».

«Замість того, щоб сьогодні разом шукати спільні шляхи виходу з щонайгострішої фінансової кризи, спільно вирішувати проблеми енергозбереження і підвищення ефективності використання економічного потенціалу, що дістався у спадок від СРСР, - говориться в листі, - влада України, по суті, оголошує Росію ворожою державою, намагаючись посварити наші народи, а трагедію голоду 30-х років використовують для обгрунтування політики виведення України із спільного культурно-духовного, історичного і економічного простору унікальної східнослов`янської цивілізації».

Автори листа звертаються до урядів всіх країн, «народи яких постраждали від цієї трагедії – України, Росії, Казахстану, Киргизії, Білорусії, Молдови – з пропозицією спільно вшанувати пам`ять всіх жертв цієї спільної трагедії і розробити спільний план заходів для всіх країн», «провести в церквах всіх конфесій поминальні молебні за душі загиблих і в спільній молитві вшанувати пам`ять всіх померлих від голоду, незалежно від їхньої національності та місця проживання».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Голод в СРСР 30-х років: історичні і політичні оцінки». Організаторами конференції є Гуманітарна українсько-російська рада, Український форум, фонд «Історична пам`ять», а також Федеральне архівне агентство Російської Федерації.

В рамках конференції відбулися два пленарні засідання на теми: «Голод у СРСР 30-х років, його причини і географія», «Політичні спотворення проблеми масового голоду».